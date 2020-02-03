Ne Denizli'ye ne Göztepe'ye yaradı

Süper Lig'in 20. haftasının kapanış mücadelesinde Yukatel Denizlispor, evinde Göztepe ile 1-1 berabere kalırken galibiyet hasreti de 5 maça çıktı

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 9. dakikasında konuk takım Serdar Gürler'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım 86. dakikada Oscar'ın attığı golle beraberliği sağladı.

Bu sonucun ardından 12. sıradaki Denizlispor puanını 23'e, 8. sıradaki Göztepe ise 30'a yükseltti.

Denizlispor ligde en son Trabzonspor'u deplasmanda 2-1 yenmişti. Bu maçın ardından oynadığı 5 maçı da kazanamadı.

9. dakikada Göztepe öne geçti. Denizlispor savunmasından dönen topu kontrol eden Soner Aydoğdu'nun pası sonrası Serdar Gürler'in ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

17. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Zeki Yavru'nun doğrudan kaleye şutunda, Göztepe kalecisi Beto güzel bir kurtarışla gole izin vermedi.

25. dakikada sağ kanattan gelişen Denizlispor atağında Barrow'un ceza sahasına ortaladığı topa Aissati'nin sert vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

31. dakikada ceza yayı üzerinde topu kontrol eden Rodallega'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Beto'da kaldı.

Göztepe karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapattı.

65. dakikada sağ kanattan Murawski'nin yaptığı ortaya Youssef'in yakın mesafeden kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Beto'da kaldı.

76. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Özgür Çek'in doğrudan kaleye şutunda, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

86. dakikada Yukatel Denizlispor beraberliği yakaladı. Barrow'un pası sonrası ceza sahası içinde topla buluşan Rodallega'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Beto'dan döndü. Pozisyonunda devamında Estupinan topu ağlara gönderdi. Bu pozisyonda yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırırken, yapılan VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı: 1-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.