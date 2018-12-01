Ne de olsa Lefke

Lefke, kart cezalısı 3 oyuncusundan yoksun çıktığı deplasmandaki Baf Ülkü Yurdu derbisini, 4 dakika içerisinde Kasım ve Bidemi'nin attığı gollerle kazanarak kalitesini gösterdi. Baf Ülkü Yurdu ise evinde şok bir mağlubiyet alarak üst sıralardan oldukça uzaklaştı

Stad: Güzelyürt Güner Berkalp Stadyumu

Hakemler : Fehim Dayı,Cemal Sarı, Şakir Azizoğlu.

Goller: DK 54. Kasım, DK 57. Bıdemı ( Lefke )

Baf Ülkü Yurdu: Erdoğan, Erdinç, Solomonson ( DK 75. Hürcan ), İbrahim , Joseph , Lawal , Hasan , Ahmet, Azat,Mehmet,Fikri.

Lefke: Mehmet, Aykut , Yılmaz ,Rahmi,Mustafa,Mehmet Volkan, Semih( DK 90.Mert ), Okan, Kaan, Bıdemı,Kasım (DK 90. Yılmaz )

K-PET Süper Lig'de çıkış arayan Lefke, önemli eksiklerle çıktığı zorlu Baf Ülkü Yurdu deplasmanından galibiyetle dönerek üst üste 2. galibiyetini alıp, alt sıralardan oldukça uzaklaştı. Galibiyete hasret kalan Baf Ülkü Yurdu ise maçı kaybederek düşüşünü sürdürdü.

DK 1: Maça hızlı başlayan konuk takım Lefke ceza alanına ilerlerken Semih Kasım’a attığı pası Kasım değerlendiremedi.

DK 3: Yine Semih Kasım’a pasını aktardı ama yine sonuç çıkmadı.

DK 10:Baf Ülkü Yurdu serbest vuruş kullandı Joseph topu dışarı gönderdi.

DK 40: Baf Ülkü Yurdu köşe vuruşu kullandı topa kafa vurmak isteyen Joseph Kaleci Mehmet ile çarpıştı Mehmet yerde kaldı ancak oyun devam etti. Pozisyonun devamında gol olmadı. Pozisyon sonrası sağlık görevlilerini davet eden Fehim Dayı’ya Lefke’li oyuncular sitem etti. Yaklaşık oyun 4 dakika Mehmet’in tedavisi için durdu.

İlk yarıda orta alan mücadelesi şeklinde geçen maçta takımlar buldukları pozisyonları değerlendiremediler.

DK 54: Lefke köşe vuruşu kullandı ceza alanı içinde Mehmet Göktaş’ın omzuna vurun topu elle oynama olarak değerlendiren Fehim Dayı beyaz noktayı gösterdi. Topun başına gelen Kasım Kaleci Erdoğan’ın soluna doğru yaptı sert vuruşta köşeyi tahmin eden Erdoğan gole engel olamadı. Baf Ülkü Yurdu 0-1 Lefke.

DK 55: Lefke Okan’nın pasında ceza alanına girmek isterken Baf Ülkü Yurdu savunması topu uzaklaştırdı.

DK 57: Kullanılan köşe vuruşun da Bıdemı Lefke’nin ikinici golünü atarken maçında da sonucunu belirleyen gol oldu. Baf ÜlKü Yurdu 0-2 Lefke

DK 60 : Baf Ülkü Yurdu Azat ile Lefke yarı sahasına girdi Joseph yine ikramı geri çevirdi.

DK 78: Lefke atağında ceza alanı içinde topla buluşan Kasım’ın vuruşu direkğe vurup oyun alanına geri geldi Deniz topa buluştu Baf Ülkü Yurdu Oyuncusu İbrahim’e çarpan top kornere çıktı.

Maçın kalan dakikalarında gol olmayınca; Lefke son üç hafta da 6 puanın elde etti. Baf Ülkü Yurdu son üç haftada sadece 1 puan kazanabildi.