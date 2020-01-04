Ndiaye, Trabzonspor'a imzayı attı

Trabzonspor, İngiltere Championship takımlarından Stoke City’den transfer ettiği Senegalli oyuncu Badou Ndiaye ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı

İngiltere Championship takımlarından Stoke City’de forma giyen Badou Ndiaye, Trabzonspor'da sezon sonuna kadar geçerli olacak sözleşmeye imza attı. Senegalli oyuncunun transferinde satın alma opsiyonu da bulunuyor.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun katılımıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen imza töreninde İngiltere’nin kaliteli oyuncularını transfer etmeye devam ettiklerini belirten Ağaoğlu, “Orta sahamıza güç ve dinamizm katacağına inandığımız Süper Lig tecrübesi olan, Premier Lig tecrübesi olan bir oyuncu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Uzun zamandır gündemimizde olan bir oyuncuydu. Mümkün olduğu kadar sessiz, sedasız yapmaya çalıştığımız bir transferdi. Stoke City oldukça yardımcı oldu. Onların da yönetimine çok teşekkür ediyorum. Oyuncumuz da bizim formamızı giymek için, bize katkıda bulunmak için oldukça yardımcı oldu. Bu transferin gerçekleşmesindeki en önemli faktörlerden bir tanesi de kendisi oldu” dedi.

Trabzonspor kulübüne transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Badou Ndiaye ise, “Başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum, bana güvenip beni Trabzon’a getirdiği için çok teşekkürler. Ayrıca beni buraya geldiğim ilk andan itibaren çok sıcak karşılayan Trabzonspor taraftarına çok teşekkür ediyorum. Umarım elimden gelenin en iyisini yapıp, takıma katkı sağlayarak sezon sonunda gülen yüzler görmek istiyorum” dedi.

Bordo mavili kulübün Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Badou Ndiaye’ye kulüpteki imza törenlerinde bir forma satın alma geleneği olduğunu belirterek “Kaç forma alacaksın?” diye sordu. Ndiaye ise önce 750 olarak belirlediği forma sayısını, “1000 tane almak istiyorum” diyerek yanıtladı.