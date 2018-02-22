Napoli kazandı, Leipzig turladı

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu rövanş maçında Alman temsilcisi Leipzig, sahasında İtalyan ekibi Napoli'ye 2-0 yenilmesine karşın deplasmanda aldığı 3-1'lik galibiyetin avantajıyla adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş'ın yer aldığı gruptan 3. olarak Kupa-2'de mücadele hakkı kazanan Leipzig, deplasmanda 3-1 kazandığı maçın rövanşında Napoli'yi ağırladı. İtalyan ekibi, karşılaşmayı 2-0 kazanmasına karşın Avrupa Ligi'ne veda etti.

Mücadelede Napoli'nin gollerini 33. dakikada , Piotr Zielinski, 86. dakikada Lorenzo Insigne kaydetti.