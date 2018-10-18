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Namağlupların maçı

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Namağlup iki Başkent ekibi, Gençlik Gücü ile kayıpsız lider Yenicami, Şht Hüseyin Ruso Stadı’nda oynayacakları karşılaşmada bu ünvanlarını korumaya çalışacaklar

Namağlupların maçı
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Necati KÜLAHLILAR

K-Pet Süper Lig’in beşinci haftasında Pazar günü Şht Hüseyin Ruso Stadı’nda karşılaşacak namağlup iki Başkent ekibi Gençlik Gücü ile kayıpsız lider Yenicami, maçta bu ünvanlarını korumaya çalışacaklar.

Gençlik Gücü teknik direktörü Niyazi Göksun ile Yenicami teknik direktörü Sedat Devecioğlu derbi maç öncesinde şu açıklamaları yaptılar:

Niyazi Göksun: İyi hazırlık geçirmenin sonuçlarını alıyoruz

“Başkent derbisi için çalışmaları devam ediyoruz. Maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Bunun sonuçlarını da alıyoruz. Ligde iyi bir yerde olduğumuzu düşünüyorum.

Yenicami iyi bir takım ve lider bir takımdır. İki namağlup takım olarak maça çıkacağız. Bu nedenle de zor bir maç olacak. Sonuçta rakibimiz de son iki yılın şampiyon takımı ile oynayacağız. Maçın güzel, keyifli ve heyecanlı bir maç olmasını dilerim. Tüm taraftarlarımızı Pazar günkü maça bekliyoruz.”

Devecioğlu: Liderliğimizi devam ettirmek istiyoruz

“Lider Yenicami olarak her zaman maçlara çıkarken hedefimiz galibiyettir. Bu hafta karşılaşacağımız Gençlik Gücü maçı için çalışmalarımız sürüyor.

Rakibimiz Gençlik Gücü sezona iyi bir başlangıç yaptı. Sonuçta namağlup bir takımdırlar. İyi bir kadroları vardır. Zor ancak güzel bir maç olacak. Biz liderliğimizi devam ettirmek istiyoruz. Bu nedenle de galibiyetten başka bir şey düşünmüyoruz.

Takımda Faruk 'un dizinden sakatlığı devam ediyor. Bu gün MR 'ı çekilecek. Oynayıp oynamayacağı maç günü belli olacak. Stada gelecek futbol severlere iyi bir maç izlettirmek istiyoruz. Kazanan taraf biz olalım.”

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