Namağlup çeyrek finaldeyiz

CONIFA Dünya Kupası grup maçında Abhazya ile 2-2 berabere kalan KKTC Milli takımı namağlup çeyrek finale çıktı. Millilerimiz, yarın A grubu birincisi ev sahibi Barawa ile yarı finale çıkma mücadelesi verecek. Abhazya karşısında son dakikada verilen ağır penaltı kararına itiraz eden Adil Uçar, itirazdan dolayı hakemden yeşil kart cezası alırken, kural gereği yerine Fırat Eraslan girdi

Stad: Queen Elizabeth, Enfield Hakemler: Dimitri Zhukov, Vitali, Mazim, Kravchenk Vaceen KKTC : Hasan Piro, Yasin Kurt, Çağrı Kıral, Ünal Kaya(dk.71 Mehmet Altın), Adil Uçar(Dk. 90 Fırat Eraslan), Serhan Önet, Ahmet Sönmez, Arif Uysal (Dk.88 Aykut Esmeraslan), Kenan Oshan(DK.84 Uğur Gök), Halil Turan, Billy Mehmet Abhazya: Bondarenko, Zhanaa, Tsyghba (Dk.65 Tarba), Malanya, Khagba (Dk.45 Argyn), Logua, Khazba, Khugaev, Filatov (Dk.70 Kagonya), Maskaev, Akhvlediani Goller: Dk.34 Ünal,dk. 77 Kenan Oshan ( KKTC), dk.21 Makasev , dk.90 Argyn (pen)(Abazya) Ahmet ÖZYAŞAR-Recep ÖZKAMALI (KTSYD-Londra) Conifa World Cup 2018 turnuvası B gurubunda mücadele eden milli takımımız grubun son maçında Abhazya ile 2-2 berabere kalarak turnuvada çeyrek finale yükseldi. Milli takımımız 5 Haziran Salı A grubu birincisi Barawa ile çeyrek final maçında karşılaşacak. 5. dakikada korner atışından gelen topa Serhan Önet kafa ile vurdu top az farkla auta çıktı. 13.dakikada Adil Uçar’ın soldan yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Halil Turan müsait pozisyonda topu auta attı. 21.dakikada Makasev’in ceza alanı dışından sert vuruşu gol oldu. 0-1. 29.dakikada soldan yapılan ortada topla buluşan Arif Uysal’ın sert vuruşunda defans topu son anda önledi. 34.dakikada Kenan’ın kullandığı serbest atışta topa iyi yükselen Ünal kafa vuruşu ile topu filelere gönderdi.1-1. 58.dakikada Abazya atağında Logua sağd taraftan ortaladı Akhvlediani’nin kafa vuruşu direğin üzerinden auta çıktı. 75.dakikada Yasin Kurt’un uzun pası ile buluşan Halil Turan’ın sert şutunu kaleci önledi. 77.dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Kenan Oshan düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi.2-1. 90.dakikada ceza alanı içerisinde Adil Uçar rakibi Khoaba’yı çekince hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Argyn topu filelere gönderdi.2-2. Golden sonra hakeme itiraz eden Adil Uçar, turnuva kuralları gereği hakemden yeşil kart cezası aldı. Kural gereği Adil oyun dışına çıkıp yerine Fırat Eraslan girdi. Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca milli takımımız bu sonuçla çeyrek finale yükseldi.Çeyrek final maçımız salı gün Barawa ile oynanacak.