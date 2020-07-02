Nagatomo Galatasaray'a veda etti

Galatasaray ile sözleşmesi biten Japon sol bek YutoNagatomo, antrenmanda sarı-kırmızılılara veda etti

Türkiye'den YutoNagatomo geçti...Sarı kırmızılılarla sözleşmesi biten Japon futbolcu, son kez takımla birlikte antrenmanda yer aldı.

Arkadaşlarının alkışlarla uğurladığı Nagatomo, gözyaşlarına hakim olamadı.

JunichiInamoto'dan sonra Galatasaray'ın ikinci Japon futbolcusu YutoNagatomo'nun Türkiye macerası Ocak 2018'de başladı.

Devre arasında Inter'den kiralanan sol bek, 15 lig maçında sahaya çıkarken 3 asist yaptı.

Nagatomo, devre arasında kiralık olarak gelmesine karşın, uzun yıllardır sarı kırmızılı formayı giymiş gibi gösterdiği performansla büyük beğeni kazandı.

2018-2019 sezonunun başında ise Galatasaray 1,5 milyon euro karşılığında Nagatomo'nun bonservisini aldı.