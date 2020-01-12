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Mustafa Yaşar'a, Yeşilova kancası

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Mustafa Yaşar'a, Yeşilova kancası

Niyazi ERGÜLEN

K-PET Süper Ligin ikinci devresine iddialı hazırlanan Merit Alsancak Yeşilova, ikinci devreye daha alternatifli bir kadro ile girmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Merit Alsancak Yeşilova, K-PET Birinci Lig ekiplerinden Lapta'nın genç oyuncusu Mustafa Yaşar'a talip oldu.

Merit Alsancak Yeşilova, merkez orta saha futbolcusu Mustafa Yaşar'ı bonservisli olarak kadrosuna katmak istiyor. Futbolcusunu kiralık vermek isteyen Lapta ile Merit Alsancak Yeşilova arasındaki görüşmeler devam ediyor.

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