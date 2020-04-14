Mustafa Hoca anjiyo oldu

Yeni Boğaziçi Doğan Spor Kulübünün eski başkanlarından Mustafa Tansel (Hoca) anjiyo olurken, 3 damarı tıkalı çıktı

Futbolumuzun renkli simalarından, Yeni Boğaziçi Doğan Spor Kulübünün eski başkanlarından Mustafa Tansel (Hoca) anjiyo oldu.

Evde istirahat eden Mustafa Tansel’in 3 damarı tıkalı çıktı.Anjiyoyla damarların ikisi açıldı.Açılmayan dama ise ilaç tedavisiyle açılmaya çalışılacak.

Yeni Boğaziçi Doğan Spor Kulübü, geçirdiği anjiyo operasyonundan dolayı Mustafa Tansel’e geçmiş olsun dileklerini sunup acil şifalar diledi.

Kulüp başkanı Mehmet Karaşahin ise yaptığı açıklamada, “Yeni Boğaziçi camiasına hayatını adamış, bu camianın ayakta kalmasında enbüyük en etkin kişiMustafa Hoca’dır. Çok geçmiş olsun acil şifalar dilerim. Hocamızı en kısa zamanda aramızda görmek isteriz.”