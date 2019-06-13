Mustafa Denizli yeniden İran'da

Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa'yı çalıştıran 69 yaşındaki Mustafa Denizli, İran Ligi takımlarından Tractor Sazi ile sözleşme imzaladı

Tecrübeli teknik direktör, İran Pers Körfez Pro Ligi takımlarından Tractor Sazi ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa'yı çalıştıran Denizli, ligde oynanan 25 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı.

69 yaşındaki Denizli, daha önce de başka bir İran Ligi ekibi olan Persepolis'i çalıştırdı. Tecrübeli teknik adam Persepolis ile oynadığı 24 maçın 8'ini kazanmış, 7'sinde berabere kalmış, 9'unda ise mağlup olmuştu.

Daha önce İran Ligi ekibi olan Tractor Sazi'yi Ertuğrul Sağlam da çalıştırmıştı.