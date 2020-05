Muslera yeni sözleşmeye hazır

Fernando Muslera, Avrupa kariyerini Galatasaray'da noktalamak istediğini açıkladı. Uruguaylı kaleci, bu konudaki son kararı yönetim ve teknik heyetin vereceğini söyledi

Galatasaraylı Fernando Muslera, Milliyet Gazetesi'ne konuştu. Önümüzdeki sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Uruguaylı kaleci, "Her zaman bunu belirttim, Avrupa kariyerimi Galatasaray’da tamamlamak istiyorum. Ama tabii ki hocamın ve yönetimimizin vereceği karar çok önemli" dedi.

Teknik direktör Fatih Terim'in kendisine her zaman güvendiğini ve çok özel biri olduğunu Muslera, kaptan olarak her zaman, her konuda örnek olmaya çalıştığını dile getirdi.

Rakip takım taraftarları tarafından sevilmesinin en önemli sebebinin karşılıklı saygı olduğunun altını çizen 33 yaşındaki kaleci, "Saygı benim hayatımdaki en önemli kurallarımdan biri. Kiminle oynarsanız oynayın, mutlaka saygılı olmanız lazım" ifadelerini kullandı.

"SEZONA BELKİ DE DAMGA VURACAK KURTARIŞLARDAN BİRİYDİ"

Muslera, bu sezon Kadıköy deplasmanında Mehmet Ekici'nin şutunu kurtardıktan sonra neler hissettin sorusuna ise "Sezona belki de damga vuracak kurtarışlardan biriydi. Çok mutlu oldum ama kısa bir mutluluktu" cevabını verdi.

"İDOLÜM OSCAR CORDOBA'YDI"

Kaleciliğe başlarken idolünün eski Beşiktaşlı Oscar Cordoba olduğunu vurgulayan Muslera, FIFA'nın çıkardığı yeni oyun kurallarının kaleciliği her gün biraz daha zorlaştırdığının altını çizdi.

Uruguaylı kaleci, Türkiye'de kendisini en çok zorlayan forvetin ise Burak Yılmaz olduğunu kaydetti.