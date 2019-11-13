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Muslera süper ligin zirvesinde

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Galatasaray, sezona istediği gibi bir başlangıç yapamasa da FernandoMuslera performansıyla zirvede yer alıyor. Uruguaylı eldiven, Süper Lig'in en az gol yiyen kalecisi konumunda

Muslera süper ligin zirvesinde

Galatasaray'da FernandoMuslera, Süper Lig'de geride kalan 11 haftadaki performansıyla ön plana çıktı.

Son yıllarda sarı kırmızılıların en istikrarlı futbolcusu olan ve birçok maçta takımını ayakta tutan Uruguaylı eldiven, Şampiyonlar Ligi’nde de en çok kurtarış yapan kaleciler arasında yer alıyor.

Muslera, Süper Lig’de de benzer bir başarıya imza attı.

Uruguaylı file bekçisi, bu sezon ‘Süper Lig’de en az gol yiyen’ kaleci konumunda.

Muslera, oynadığı 11 maçın 5'inde kalesini gole kapadı.

Ligde geride kalan 11 haftada kalesinde 9 gol gören FernandoMuslera, yaptığı 35 kurtarış ile kalesinde devleşti.

Tecrübeli kaleci, yüzde 80'lik kurtarış oranıyla ligde ikinci sırada bulunuyor.

Bu konuda zirvede, yüzde 81'lik kurtarış oranıyla İttifak Holding Konyasporlu Serkan Kırıntılı var.

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