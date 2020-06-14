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Muslera sakatlandı

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Galatasaray'ın Çaykur Rizespor deplasmanında Fernando Muslera sakatlandı. Başarılı file bekçisi, sahayı ambulansla terk etti

Muslera sakatlandı

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera sakatlık geçirdi.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan maçın 15. dakikasında Çaykur Rizesporlu Skoda ile girdiği ikili mücadelede sağ ayağına aldığı darbe sonucunda sakatlandı.

Arjantinli kalecinin yerde kalmasıyla sahaya giren Galatasaray sağlık ekibi, deneyimli kaleciye müdahale etti. Sağlık ekibi değişiklik işaret etmesinin ardından sahaya ambulans girdi.

Muslera, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Rize Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Uruguaylı kalecinin yapılan ilk tetkiklerinde, sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi.

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