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Muslera eski günlerini aratıyor

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Galatasaray, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de ilk beş sıradaki takımlar arasında kalesinde en çok gol gören ekip durumunda

Muslera eski günlerini aratıyor
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Kalesinde 25 gol gören sarı kırmızılı takımda kaleci Fernando Muslera'nın performansı tartışılıyor. Uruguaylı file bekçisinin kurtarış yüzdesi 2014 -2015 sezonundan beri sürekli olarak düşüş gösteriyor.

Muslera, 2014/15 sezonunda yüzde 75 kurtarış yüzdesi yakalayarak takımının şampiyonluğunda önemli rol oynamıştı.  Uruguaylı eldivenin, bu sene kalesine gelen topları kurtarma oranı ise yüzde 63'te kaldı. 

Aynı sezonlarda sarı kırmızılıların kalesinde gördüğü toplam şutlarda ve isabetli şutlarda ise azalma söz konusu. Muslera, sarı kırmızılıların son 34 yılda en az 34 maça çıkmış file bekçileri arasında kalesinde gol görme sıklığı en yüksek ikinci kaleci konumunda.

Listenin ilk sırasında kalesinde maç başına 1,14 gol gören Volkan Kilimci var. Muslera ise maç başına 1,05 gol yeme ortalaması yakaladı. 

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