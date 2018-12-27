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Musa ve Gabira, GG'nin radarında

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Musa ve Gabira, GG'nin radarında
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Hamit SAKALLI

K-PET Süper Lig'de takımları ile yollarını ayıran Musa ile Mustafa Yaşinses (Gabira), Gençlik Gücü tarafından transfer listesine alındılar. Cihangir'den ayrılan Musa ve Merit Alsancak Yeşilova ile sorunlar yaşayan Mustafa Yaşinses'i kadrosuna katarak, yerli kanat oyuncusu ihtiyacını gidermek isteyen Gençlik Gücü, defansına da takviye yapacak. Sezonun ilk devresini Hamitköy'de geçiren futbolcusu Gökhan Özer ile el sıkışan Gençlik Gücü yönetimi ilk devrede büyük sıkıntı yaşadığı defansını, toparlamayı hedefliyor.

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