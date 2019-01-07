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Murat, Ozanköy'den ayrıldı

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Murat, Ozanköy'den ayrıldı
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K-PET Birinci Lig ekiplerinden Ozanköy'e sezon başında transfer olan yıldız futbolcu Murat Gertik, takımdan ayrılma kararı aldı. Ozanköy teknik direktörü Rıza Erseven, Murat'ın takımdan ayrılma kararı aldığını açıklarken, ikinci devre hazırlıklarına katılmadığını açıkladı. Murat kendisine gelen teklifleri değerlendirecek.

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