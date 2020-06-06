Muhtaroğlu: Başarı odaklı bir ekip kurduk

Ağırdağ Boğaz Tayfun Spor Kulübü başkanı Necati Muhtaroğlu, başarı odaklı, disiplinli ve fairplay ruhuyla takım ruhuna sahip bir ekip kurduklarını açıkladı

Uzun bir aradan sonra faaliyete geçen kulüpAğırdağ Boğaz Tayfun Spor Kulübü başkanı Necati Muhtaroğlu,takımı antrenmanlara başlattıklarını, bunu yaparken de kulüp olarak tüm tedbirlere harfiyen uymaya gayret ettiklerini, söyledi.

Köy ve bölge halkının moralini üst seviyelere çıkarabilmek adına çaba sarf ettiklerini belirten Necati Muhtaroğlu, başarı odaklı, disiplinli ve fairplay ruhuyla takım ruhuna sahip bir ekip kurduklarını dile getirdi.

Yaşanan salgından dolayı halkımızın moral motivasyona ihtiyacı olduğunu belirten başkan Muhtaroğlu tüm, kulüplere sağlıklı ve başarılı bir sezon diledi.