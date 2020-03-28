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Muhtaroğlu, Ağırdağ’ı ayağa kaldırdı

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Futbolumuzun bir dönemine damga vuran kulüplerden olan Ağırdağ Boğaz Tayfun Spor Kulübü, Necati Muhtaroğlu başkanlığında kurulan yönetim kurulu ile yeniden liglere döndü

Muhtaroğlu, Ağırdağ’ı ayağa kaldırdı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligi'nde 1. Haftanın ne zaman oynanacağı belirsizliğini koruyor. Korona virüsünün yayılmasını engellemek amacı ile alınan tedbirler neticesinde durdurulan futbol liglerimizden olan BTM 2. Ligi'nde mücadele edecek takımlardan biri de Ağırdağ Boğaz olacak.

Futbolumuzun bir dönemine damga vuran kulüplerden olan Ağırdağ Boğaz Tayfun Spor Kulübü, son yıllarda BTM 2. Ligine de katılmıyordu. Ancak Necati Muhtaroğlu başkanlığında kurulan yönetim kurulu ile yeniden liglere dönen Ağırdağ Boğaz, sezona Talat Dağer ve Mehmet Demir yönetiminde hazırlanacak. Başkan Necati Muhtaroğlu, Ağırdağ’ı yeniden ayağa kaldırırken, takım 5. Grupta güçlü rakiplerle mücadele edecek.

Ağırdağ Boğaz, BTM 2. Lig 5. Grupta, Alayköy, Demirhan, Bahçeli, Pınarbaşı ve Haspolat ile mücadele edecek. Kırmızı siyahlıların ilk haftaki rakibi ise Alayköy olacak.
 

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