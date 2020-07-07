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Muhammet Taha Tepe Trabzonspor'da

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Muhammet Taha Tepe Trabzonspor'da

Trabzonspor Kulübü, 19 yaşındaki kaleci Muhammet Taha Tepe'nin transferi konusunda Altınordu ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Ödenecek bonservis bedeli de belli oldu.

Bordo-mavili kulübün, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderdiği bildirimde, "Profesyonel futbolcu Muhammet Taha Tepe'nin, kulübümüze transferi konusunda, Altınordu A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Altınordu'ya 2 milyon 383 bin lira bonservis ödenecek

Anlaşmaya göre Trabzonspor, Altınordu A.Ş.'ye sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon 383 bin lira ödeyecek.

Ayrıca, futbolcunun, Trabzonspor A.Ş. ile sözleşmesi devam ederken, üçüncü bir kulübe kesin transferi halinde, Altınordu'ya ödenen tüm ücretlerin düşülmesi sonrası kalan tutarın yüzde 20'sinin ödeneceği duyuruldu. 

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