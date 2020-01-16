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Muhammet Savaşçı teklifleri değerlendirecek

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Muhammet Savaşçı teklifleri değerlendirecek

K-PET Birinci Ligin ilk devresine Karşıyaka forması giyen Muhammet Savaşçı, ikinci devrede takımın kadrosunda yer almayacak.

Yönetimle alacaklarının bir bölümüne karşılık ayrılma konusunda anlaşan Muhammet Savaşçı'ya, Karşıyaka yönetimi de kolaylık sağlayacak.

Attığı gollerle Hamitköy'ün geçtiğimiz sezon K-PET Süper Lige yükselmesine büyük katkı koyan Muhammet Savaşçı anlaşacağı kulüp olursa ülkemizde futbol oynamaya devam edecek. Muhammet Savaşçı herhangi bir kulüple anlaşmaması durumunda ise Türkiye'ye dönüp futbol hayatını Türkiye'de sürdürecek.

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