Muğdat, Gazişehir Gaziantep’te

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep, geçen sezon Galatasaray'da oynayan forvet oyuncusu Muğdat Çelik'i renklerine bağladı

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep forvet oyucusu Muğdat Çelik'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep ekibi prensipte anlaştığı Muğdat ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp başkanı Adli Sani Konukoğlu'nun makamında gerçekleştirilen imza töreninde açıklamalarda bulunan Muğdat Çelik, Gazişehir Gaziantep ile başarılı bir sezon geçirmek istediğini belirterek, taraftarın gönlünü kazanmak için tüm gücünü sahaya yansıtacağını kaydetti.

Kariyerinde 85 Spor Toto Süper Lig maçına çıkan Muğdat, bu sürede 9 gol attı. Geçen sezon Galatasaray formasıyla 10'u lig olmak üzere toplam 18 resmi maça çıkan tecrübeli oyuncu, 2018-19 sezonunda 4 kez fileleri havalandırdı.