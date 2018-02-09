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Müezzinoğlu, Londra Dumlupınar’da

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Türk Ligi’nde bu sezon da şampiyonluk mücadelesi veren Dumlupınar Yeni Malatyaspor, Mağusa Türk Gücü’nden, Hüseyin Müezzinoğlu’nu transfer ederken, liglerimizden dört futbolcuyla daha temasa geçti

Müezzinoğlu, Londra Dumlupınar’da
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Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Türk Ligi’nde bu sezon da şampiyonluk mücadelesi veren Dumlupınar Yeni Malatyaspor, gelecek yılın takımını kurmak için şimdiden harekete geçti.

Dumlupınar Yeni Malatyaspor yönetim kurulu üyesi Ali Perçin, K-PET Süper Lig ekibi MTG’de lisansı bulunan Hüseyin Müezzinoğlu ile anlaştıklarını söyledi. Geçen sezon Maraş’ta forma giyen kanat oyuncusu Hüseyin Müezzinoğlu’nun tecrübesiyle büyük katkı yapacağını söyleyen Perçin, bunun dışında KTFF liglerinde yer alan dört isimle daha görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.

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