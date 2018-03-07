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Mucizenin adı MTG

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Mağusa Türk Gücü, Alsancak Yeşilova karşısında son 8 dakikasına 2 farklı geride girdiği maçı kazanarak mucizevi şekilde çeyrek finale yükseldi. Alsancak Yeşilova, ise yine 11 kişi tamamlayamadığı ve 2 farkı koruyamadığı maçı, Yenicami maçında olduğu gibi 3-2 kaybederek elendi

Mucizenin adı MTG
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Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası çeyrek finalinde Mağusa Türk Gücü 0-0 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında sahasında Merit Alsancak Yeşilova'yı ağırladı.

Mağusa Canbulat Stadı'nda oynanan mücadelede 2-0 geriye düşen Mağusa Türk Gücü, 5 dakikada bulduğu 3 golle sahadan 3-2 galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı.

Mağusa Türk Gücü'nün gollerini 82. dakikada Peter, 84. dakikada Emre Özsin ve 86. dakikada Halil Turan kaydetti. Merit Alsancak Yeşilova'nın gollerini ise 30. dakikada Hamis ve 78. dakikada Yasin attı. Mücadelenin 69. dakikasında Merit Alsancak Yeşilova'dan Okan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

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