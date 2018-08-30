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Mücadeleler Nihat Bağcıer anısına

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Düzkaya Spor Kulübü’nün merhum Nihat Bağcıer anısına düzenlediği turnuvada Düzkaya, Yalova, Hamitköy ve Yeni Boğaziçi mücadele ediyor

Mücadeleler Nihat Bağcıer anısına
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 Soydan SAKALLI

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden kulüpler, camialarına hizmet etmiş kişiler anısına anı maçı ve anı turnuvaları düzenliyorlar. Düzkaya Spor Kulübü de Nihat Bağcıer anısına turnuva düzenledi. Dörtlü futbol turnuvası Düzkaya, Yalova, Hamitköy ve Yeni Boğaziçi'nin katılımıyla dün başladı. Günün ilk maçında Yalova, Hamitköy'ü 1-0 mağlup etti. Yalova'nın golünü Hamitköy defans futbolcusu kendi kalesine attı. Düzkaya, Yeni Boğaziçi maçında, Düzkaya, Serkan ve Tahir' in golleriyle 2-0 öne geçmesine rağmen, son bölümde Yeni Boğaziçi, Ahmet Yalçın ve Okan'ın kendi kalesine attığı gollerle skoru 2-2 yaptı. Penaltı vuruşları sonunda Düzkaya maçı 7-6 kazanarak finalde Yalova'nın rakibi oldu. Cumartesi günü Hamitköy ile Yeni Boğaziçi üçüncülük, Düzkaya ile Yalova ise final mücadelesi verecekler.

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