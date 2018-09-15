Muammer’in son kararı Mesarya

Mesarya’nın, Çetinkaya’dan transfer etmek için anlaştığı Muammer Tip daha sonra Bağcıl ile antrenmanlara çıkmaya başlamıştı. 5 gün önce Bağcıl ile Hamitköy’e karşı forma giyen Muammer, transferi konusunda son kararı dün verirken, tercihini Mesarya’dan yana kullandı. Muammer, K-PET Birinci Lige iddialı bir kadroyla girecek olan Mesarya’nın, Esentepe’yi deplasmanda 2-0 mağlup ettiği maçta da forma giydi. Muammer maçta 1 de gol atarken, diğer gol Alp Ertunga’dan geldi. Bu arada dün oynanan diğer hazırlık maçında Lefke, Karşıyaka’yı 3-0 mağlup etti.