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Muammer’in son kararı Mesarya

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Muammer’in son kararı Mesarya
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Mesarya’nın, Çetinkaya’dan transfer etmek için anlaştığı Muammer Tip daha sonra Bağcıl ile antrenmanlara çıkmaya başlamıştı. 5 gün önce Bağcıl ile Hamitköy’e karşı forma giyen Muammer, transferi konusunda son kararı dün verirken, tercihini Mesarya’dan yana kullandı. Muammer, K-PET Birinci Lige iddialı bir kadroyla girecek olan Mesarya’nın, Esentepe’yi deplasmanda 2-0 mağlup ettiği maçta da forma giydi. Muammer maçta 1 de gol atarken, diğer gol Alp Ertunga’dan geldi. Bu arada dün oynanan diğer hazırlık maçında Lefke, Karşıyaka’yı 3-0 mağlup etti.

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