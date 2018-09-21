Muammer, Mesarya’ya imzayı attı

K-PET Birinci Lig’in yeni ekibi Mesarya oldukça iddialı bir kadro ile yeni sezona girmeye hazırlanırken, başarılı orta saha futbolcusu Muammer Tip’i de resmen kadrosuna kattı.

Teknik adam Çağan Çerkez’in de özellikle istediği Muammer Tip dün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda attığı imza ile resmen Mesarya futbolcusu oldu. Muammer’in imza töreninden, Mesarya kulübü eş başkanı Ömür Devecioğlu da hazır bulundu.

Muammer Tip, sezonun ilk haftasında oynayacakları Yeni Boğaziçi karşısında takımın önemli kozlarından olacak.