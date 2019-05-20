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MTG’nin tarihi zaferi

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Mağusa Türk Gücü, Lig şampiyonluğunu ve Kıbrıs Kupasını kazanarak 36 yıl sonra sezonu çifte kupa ile tamamlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşadı

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MTG’nin tarihi zaferi
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Futbolda 2018 – 2019 sezonuna damgasını vuran Mağusa Türk Gücü, elde ettiği başarıyla, tarihi zaferlere imza attı.

32 yıl sonra Kıbrıs Kupasını kazanan Mağusa Türk Gücü, Lig şampiyonluğunu da kazanarak 36 yıl sonra ise sezonu çifte kupa ile tamamlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşadı.

Sezon başında da KTSYD Kupasını kazanan Mağusa Türk Gücü, lig şampiyonluğu ve Kıbrıs Kupası ile birlikte sezonu 3 kupayla tamamlamış oldu.

Bu arada Mağusa Türk Gücü, elde ettiği zaferlerini, Namık Kemal Meydanında 23 Mayıs Perşembe akşamı Saat 20:00’de, Türkiye’den Manga grubunun katılımıyla kutlayacak.

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