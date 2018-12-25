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MTG’nin cezalarına indirim geldi

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Doğan Türk Birliği – Mağusa Türk Gücü maçı sonrasında verilen cezalara Mağusa Türk Gücü’nün yaptığı itirazları değerlendiren Tahkim Kurulu, fizyoterapisti Oğuzhan Karabulut indirip, kulübün cezasını kaldırırken, kaleci Ufuk’un cezasını onadı

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MTG’nin cezalarına indirim geldi
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Salih Irkat başkanlığında toplanarak, Doğan Türk Birliği ile Mağusa Türk Gücü arasında oynanan K-PET Süper Lig maçı sonrasında yaşanan olaylarla ilgili yapılan itirazları değerlendirdi.

Mağusa Türk Gücü’nün itirazlarını değerlendiren Tahkim Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle:

“Doğan Türk Birliği ile Mağusa Türk Gücü (MTG) arasında oynanan K-PET Süper Lig maçı sonrasında MTG’nin fizyoterapisti Oğuzhan Karabulut’a maç sonrasında meydana gelen saha olayları esnasında rakip takım futbolcusuna fiili müdahalede bulunmasından dolayı Disiplin Kurulu’nun, verdiği 10 maçtan men cezasını, 3 maça düşürdü. MTG kalecisi Ufuk Şimşek’e rakip takım futbolcusuna yumruk attığı için Disiplin Kurulu’nun verdiği 8 maç cezayı onadı. MTG’ye verilen 5,000 TL’lik para cezası, olayları başlatan taraf olmadığı ve ev sahibi kulüp olmadığı için iptal edildi. MTG futbolcusu Mehmet Gürlü’ye verilen 3 maç ceza ve MTG’ye verilen 1 maç saha kapatma cezaları ise cezalar çekildiği için incelemeye gerek kalmadı.”

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