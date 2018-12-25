MTG’nin cezalarına indirim geldi

Doğan Türk Birliği – Mağusa Türk Gücü maçı sonrasında verilen cezalara Mağusa Türk Gücü’nün yaptığı itirazları değerlendiren Tahkim Kurulu, fizyoterapisti Oğuzhan Karabulut indirip, kulübün cezasını kaldırırken, kaleci Ufuk’un cezasını onadı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Salih Irkat başkanlığında toplanarak, Doğan Türk Birliği ile Mağusa Türk Gücü arasında oynanan K-PET Süper Lig maçı sonrasında yaşanan olaylarla ilgili yapılan itirazları değerlendirdi.

Mağusa Türk Gücü’nün itirazlarını değerlendiren Tahkim Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle:

“Doğan Türk Birliği ile Mağusa Türk Gücü (MTG) arasında oynanan K-PET Süper Lig maçı sonrasında MTG’nin fizyoterapisti Oğuzhan Karabulut’a maç sonrasında meydana gelen saha olayları esnasında rakip takım futbolcusuna fiili müdahalede bulunmasından dolayı Disiplin Kurulu’nun, verdiği 10 maçtan men cezasını, 3 maça düşürdü. MTG kalecisi Ufuk Şimşek’e rakip takım futbolcusuna yumruk attığı için Disiplin Kurulu’nun verdiği 8 maç cezayı onadı. MTG’ye verilen 5,000 TL’lik para cezası, olayları başlatan taraf olmadığı ve ev sahibi kulüp olmadığı için iptal edildi. MTG futbolcusu Mehmet Gürlü’ye verilen 3 maç ceza ve MTG’ye verilen 1 maç saha kapatma cezaları ise cezalar çekildiği için incelemeye gerek kalmadı.”