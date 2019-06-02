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MTG’den anlamlı davranış

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MTG’den anlamlı davranış
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Mağusa Türk Gücü futbolcuları ve yöneticileri merhum Onur Kandili’yi mezarı başında ziyaret ederek, onu unutmadığını gösterdi. Elim bir deniz kazası sonucu 19 Ağustos 2013 yılında çok genç yaşta aramızdan ayrılan Mağusa Türk Gücü futbolcusu Onur Kandili’ye 2018-2019 futbol sezonunda Süper Lig ve Kıbrıs kupası şampiyonu olan Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü yöneticiler ve futbolcular kazanılan şampiyonluk kupaları ile ziyaret gerçekleştirdi.

ŞAMPİYONLUK KUPALARI ONUR KANDİLİ’YE GETİRİLDİ

Onur Kandili’nin Mehmetçik’te bulunan kabri başında gerçekleştirilen ziyaret sonrasında şampiyonluk kupaları yöneticiler tarafından  Onur Kandili’nin mezarı başına konuldu. Ziyarette merhumun babası Mehmet Kandili, annesi Nalan Kandili, kız kardeşi Harbiye Kandili Nalkıran, ailesi, Mağusa Türk Gücü yöneticilerinden Çağrı Aktu, Mehmet Kağan Özyürek, futbolculardan Uğur Naci Gök, Mehmet Gürlü bulundu. Şampiyonluk kupalarını merhum Onur Knadili’ye getiren Mağusa Türk Gücü yöneticileri ve futbolcuların duygusal ve anlamlı davranışlarından dolayı çok büyük taktir topladı. Mağusa Türk Gücü futbolcusu merhum Onur Kandili tarafından giyilen 2 numaralı formayı A takım seviyesinde Mehmet Gürlü sürekli giyen ismi olarak da onu yaşatmaya çalışıyor.

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