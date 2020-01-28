MTG zirvede yalnızlaşıyor

K-PET Süper Ligde ikinci devre oynanan 16. hafta maçları ile başlarken, lider Mağusa Türk Gücü, en yakın takipçisi olarak haftaya giren Türk Ocağı’nı deplasmanda mağlup ederek koltuğunu daha da sağlamlaştırdı

K-PET Süper Ligde ikinci devre oynanan 16. hafta maçları ile başlarken, lider Mağusa Türk Gücü, en yakın takipçisi olarak haftaya giren Türk Ocağı’nı deplasmanda mağlup ederek koltuğunu daha da sağlamlaştırdı

Doğan Türk Birliği ise zorlu Göçmenköy deplasmanından 3 puanla dönerek ikinci sıraya yükselirken, Cihangir zirve yarışında yara alarak ikinci devreye başladı

Deplasman takımlarının daha başarılı olduğu haftada Cihangir – Çetinkaya maçı golsüz tek maç olurken, Yenicami – Gönyeli maçında 10 gol atıldı

K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında açık ara lider olan John Ebuka, 5 golle tamamladığı haftada 22 gole ulaşırken, Emmanuel Mbah da 16 gole yükseldi

Haftanın Takımı: Mağusa Türk Gücü

Lider Mağusa Türk Gücü, en yakın takipçisi olarak haftaya giren Türk Ocağı’nı deplasmanda 3-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek koltuğunu daha da sağlamlaştırdı

Haftanın Yıldızı: John Ebuka

Yeniden Yenicami’ye dönen John Ebuka, Gönyeli maçını5 gol 1 asistle tamamlarken, 22 gole ulaşıp K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında açık ara liderliğini sürdürdü

Haftanın Teknik Adamı: Caner Oshan ( Doğan Türk Birliği)

Doğan Türk Birliği zorlu Göçmenköy deplasmanından son bölümde bulduğu gollerle, 3 puanla dönerek ikinci sıraya yükselirken, yerinde müdahaleleri ile teknik direktör Caner Oshan galibiyete büyük katkı koydu

Haftanın Hakemi: Kerem Eran (Türk Ocağı – Mağusa Türk Gücü)

Kerem Eran, K-PET Süper Ligde haftanın maçı olan 2. Türk Ocağı ile lider Mağusa Türk Gücü arasındaki maçı başarıyla yöneterek takdir topladı

Haftanın Kare Ası

Cem (DTB)

Halil Uçar (MTG)

Mbah (MAY)

Keita (Düzkaya)

Haftanın On Biri

Ali (Düzkaya)

Mustafa (Lefke)

Uğur (Düzkaya)

Adil (MTG)

Ahmet Sönmez (DTB)

Aminu (YAK)

Mustafa Salk (MAY)

Esosa (Lefke)

Yusuf (KK)

Okafor (KK)

Peter (MTG)

K-Pet Süper Ligde 16. haftada alınan sonuçlar şöyle:

TOL- MTG: 0-3

Göçmenköy – Doğan T. Birliği: 0-2

Yenicami – Gönyeli 7-3

Düzkaya - Baf Ülkü Yurdu 3-1

Binatlı - Merit Alsancak Yeşilova 3-5

Cihangir - Çetinkaya 0-0

Lefke - Hamitköy 2-0

Gençlik Gücü - Küçük Kaymaklı 1-3

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu



K-Pet Süper Lig 17. Hafta maç programı

31 Ocak Cuma:

Doğan T. Birliği – Lefke

Çetinkaya – Türk Ocağı

1 Şubat Cumartesi:

Mağusa Türk Gücü – Göçmenköy

Hamitköy – Yenicami

Baf Ülkü Yurdu – Cihangir

2 Şubat Pazar

Gönyeli – Binatlı

K.Kaymaklı – Düzkaya

Merit A. Yeşilova – Gençlik Gücü