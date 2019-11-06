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MTG yönetiminden, U21'e özel ilgi

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MTG yönetiminden, U21'e özel ilgi
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Mağusa Türk Gücü'nde (MTG) Koral Bozkurt başkanlığındaki yönetim kurulu, kulübün geleceği olan U21 takımına özel ilgi gösteriyor.

Mağusa Türk Gücü yönetimi, U21 Süper Ligde namağlup yoluna devam eden ve en iyi gol averajına sahip takım olarak 3. sırada yoluna devam eden Mağusa Türk Gücü U 21 Takımına bir motivasyon yemeği düzenledi.

Düzenlenen yemekle, 9. haftada şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Doğan Türk Birliği U 21 Takımı ile oynayacakları maça daha da konsantre olan Mağusa Türk Gücü U 21 Takımı futbolculara galibiyet sözü verdiler.

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