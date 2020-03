MTG yönetimi tarihi kulüp binası için hassasiyetini vurguladı

MTG yönetimi kendi öz bütçesi ile çürümeye ve yıkılmaya yüz tutan, 50 yıllık tarihi kulüp binasını tadilata başlarken, yasa dışı inşaat faaliyeti var gibi gösterme iddialarına yanıt verdi

Mağusa Türk Gücü Yönetim Kurulu, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ile Anıtlar Yüksek Kurulu ile istişare içerisinde kulübün öz bütçesi ile çürümeye ve yıkılmaya yüz tutan, 50 yıllık tarihi kulüp binasını tadilata başlarken, yasa dışı inşaat faaliyeti var gibi gösterme iddialarına yönelik açıklama yaptı.

Mağusa Türk Gücü Yönetim Kurulu aşağıdaki açıklamayı yapma gereği duymuştur:

“Mağusa Türk Gücü, bu ülkenin geçmişten geleceğe taşınan en önemli kuruluşlarından biridir. Sadece Mağusamızın değil, bu ülkenin bir değeridir.

Mağusa Türk Gücü yönetimi, bu değerin farkındadır ve sonuna kadar sahip çıkmaya hazırdır. Mağusa Türk Gücü “sadece bir futbol kulübü” değil, bir “ruh ve sevda” olduğunu her fırsatta gündeme getirdik.

Bir süredir, kulüp binasının ve tesislerinin yenilenmesi noktasında bazı sorunlar kamuoyunun gündemine gelmektedir. Bilinmesini isteriz ki, hiçbir aşamada, yasaları çiğnemek, Mağusa Türk Gücü’nün büyüklüğünü kullanarak, yasaların etrafından dolanmak gibi bir çabamız olmadı. Gerçek şu ki, Mağusa Türk Gücü kulüp binası, 50 yılı aşan bir yapıdır. Çürümüştür, yıkılmaya yüz tutmuştur. Bir taraftan sportif başarılarla Mağusa halkına layık olmaya çalışırken, bir taraftan da yine kendi öz bütçemiz ile geçmişin bize emaneti bu tarihi binayı geleceğe taşımak için çaba harcamaktayız.

Başkanımız Koral Bozkurt, tüm gücü ile hem sahamızın bakımı için sorumlu olanların yapmadığı, hem de takımımızın sportif başarısı için tüm imkanlarını seferber etmektedir.

Tesislerimizin yıkılmasına göz yumamayız. Bu çerçevede, hem Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, hem de Anıtlar Yüksek Kurulu ile istişare içerisindeyiz. Bizim için Mağusa Türk Gücü ne kadar önemli ve kutsal ise, Mağusa şehrinin tarihi dokusu da o kadar önemlidir.

Hem MTG’yi, hem de Mağusa kentinin tarihi yapılarını koruyarak, kollayarak geleceğe taşıma sorumluluğumuz vardır. Yoksa sadece sportif başarılarla mutlu olur, mutlu eder, gerisine de dönüp bakmayız. Biz, zor olanı seçtik. MTG şampiyon olacak, her yaş grubunda başarılı olacak, ama tesislerinde bakımı yapılarak geleceğe taşınacak.

Tribünlerimizi bu anlayışla tamamladık. Tarihi eserlere zarar vermeden, taraftarımızı da yağmurdan- güneşten koruma altına aldık. Burada da başkanımız Koral Bozkurt’un hem Mağusa hem MTG hassasiyeti ön plana çıktı.

Şimdi de kulüp lokalimizi Mağusa’ya, Mağusalı’ya yaraşır şekilde toparlamak tarihsel sorumluluğumuzdur. Lokalimizin bir cephesini yeniledik. Bu yenilemeye kimse itiraz etmedi. Basketbol sahası ve oturma alanlarının bulunduğu bölümün yenilenmesi için yeni bir kaynak yarattık. Bu kaynağın kullanılması aşamasında, ilgili dairelerle istişarelerimiz sürüyor.

İki boyutlu çizim istendi, hazırladık. Hazırladığımız bir projenin reddedilmediği gibi, izinsiz olarak, her türlü yasayı çiğnediğimiz iddiaları da doğru değildir.

Ne MTG, ne de Mağusa’nin tarihi yapılarına zarar verecek bir anlayışta değiliz. Aksine, MTG ve Mağusa’ya yakışanı yapmak için çalışıyoruz. 2.5 yıldır, sahanın sulanmadığı, bunun için bir destek verilmediği gerçeği ortadayken, Kulüp Başkanımız Koral Bozkurt’un şirketine ait bir tankeri resimleyerek, bu fedakarlığı, sanki yasa dışı bir inşaat faaliyeti var gibi göstermek, iyi niyetli bir yaklaşım değildir.

Ne MTG, ne de kulüp başkanımız yasalarımızın üzerinde değildir. Ama MTG’yi ve bu ülke gençliğini seven, buna hizmet etmek isteyen bizleri kimsenin siyasete alet etmesine de iznimiz yoktur.

MTG’nin ne bir siyasi yapı tarafından korunmaya ihtiyacı vardır, ne de böyle bir talebi. MTG, siyaset üstü bir değerdir. Bunu yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur. Yönetim Kurulumuzun da böyle bir niyeti yoktur.

Kamuoyuna duyurmak isteriz ki, çürümeye yüz tutmuş geçmişin bize emanet ettiği binamızı yenilememiz, Mağusa’ya duyduğumuz saygının bir gereğidir.

Bunu yaparken, Mağusa’nın tarihi dokusuna zarar verme çabamız olabilir mi? Mağusa sevgimizi daha nasıl anlatabiliriz ki?

Ülkenin, yetkili kurumları ile istişare içerisinde, MTG ve Mağusa için gereğini yapmaya devam edeceğiz. Haksız saldırılar karşısında ise söyleyecek tek bir sözümüz vardır: Takdir Mağusa halkınındır.”