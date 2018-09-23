MTG yıldızlarıyla parladı

Mağusa Türk Gücü, gece maçında Merit Alsancak Yeşilova’yı deplasmanda 5 golle mağlup ederken goller yıldız futbolcularından geldi. Uğur Gök hat trick yaparken, Halil Turan da 2 golle skora katkı koydu

Yer: 20 Temmuz Mete Adanır Stadyumu

Hakemler: Mehmet Sezener, Hüseyin Özışık, İsmail Ercan, İsfendiyar Açıksöz

Merit Alsancak Yeşilova: Hasan Piro, Ulaş Candanal(Dk.69 Memduh Sarıoğlu) , Mejdi Direniş, Gilles Binya, Vakkas Kaynarca, İlyaz Niyazi(Dk.55 Engin Baytar), Mustafa Salk, Burak Koçar, Hamis Çakır(Dk.66 Jeffrey Makito), Mustafa Yaşınses, Billy Mehmet

Mağusa Türk Gücü: Ufuk Şimşek, Yasin Kurt, Mehmet Erol, Yusuf Beyazi, Micheal Odibe, Adil Uçar(Dk.87 Halil Uçar) , Dino Peter(Dk.83 Emre Özsin), Arif Uysal(Dk.69 Mehmet Gürlü), Uğur Gök, Halil Turan, Peter Thankgod

Goller: 5.-79.-90. Dk Uğur Gök, 27.-45.Dk Halil Turan( Mağusa Türk Gücü)

K-PET Süper Lig’de şampiyonluk hedefindeki Mağusa Türk Gücü, güçlü rakibi Merit Alsancak Yeşilova’yı deplasmanda 5 golle mağlup ederek sezona çok farklı ve çok önemli bir deplasman galibiyeti ile girdi. Gargacılar’da Uğur Gök hat trick yaparken, Halil Turan da 2 gol kaydetti.

5.DK: Sol kanattan hızlı gelişen MTG atağında topla buluşan Uğur yerden bir vuruş yaptı. Kaleci Hasan Piro’nun da hatasıyla topla ağlarla buluştu. 0-1

27.DK: MTG farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan Odibe’nin getirdiği topla buluşan Dino Peter’in vuruşunu kaleci Hasan Piro çıkardı. Dönen topla buluşan Halil Turan meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 0-2

45.DK: Sol kanattan kullanılan serbest atışta Uğur ceza sahasında topu Halil Turan’a indirdi. Halil gelişene topa çok güzel bir vole vuruşu yaparak ağlara gönderdi. 0-3

79.DK: Yine sol kanatta hızlı gelişen MTG atağında Uğur rakibinden sıyrıldı ve direk kaleye yöneldi. Sol çaprazdan güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-4

90.DK: Sağ kanattan Yasin Kurt’un kullandığı korner vuruşunda Halil Turan’ın kafa vuruşunu kaleci Hasan Piro çıkardı. Dönen topu tamamlayan Uğur kendisinin 3. Takımının 5. Golüne imza attı. 0-5