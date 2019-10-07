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MTG yıldızlarıyla farklı

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Mağusa Türk Gücü, Baf Ülkü Yurdu karşılaşmasını 8-0’lik çok farklı skorla kazanırken, yıldızları ön plana çıktı. Dinopeter sahada basmadık yer bırakmazken, Uğur Gök’ün hat trick yaptı. Mehmet Erol ise 3 asistle oynadı

MTG yıldızlarıyla farklı
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Yer: Canbulat Stadı

Hakemler: Mustafa Öztugay, Ali Akçınar, Cemal Sakallı

MTG: Ufuk, Yasin, Mehmet Erol, Halil, Yusuf, Mehmet Gürlü, Nevzat(Arif), Ünal(Adil), Dinopeter, Peter, Uğur(Samuel)

BÜY: Erdoğan, Erkan(Fikri), Mustafa Kemal, Yankı (Mustafa), Ahmet, Azat(Metin), İbrahim, Hasan, Adeola, Kossi, Atanda

K-PET Süper Ligde sezonunun 4. haftasında Mağusa Canbulat Stadında oynanan maçta Mağusa Türk Gücü, Baf Ülkü Yurdu karşılaşmasını 8-0’lik çok farklı skorla kazandı. Takım olarak iyi oynayan Mağusa Türk Gücü, böylelikle bu sezon evindeki ilk galibiyetini aldı. Baf Ülkü Yurdu ise farklı yenilgilerine bir yenisini daha ekledi. Mustafa Öztugay ve yardımcıları da maçta başarılı bir yönetim sergilediler.

Uğur Gök’ün hat trick yaptığı maçta Arif Uysal ve Peter Ebi, ikişer gole imza attılar. Mehmet Erol ise asistleriyle ön plana çıktı. Dinopeter ise sahada basmadık yer bırakmadı.

Mağusa Türk Gücü’nün golleri Dk 10’ Uğur Gök, Dk 33’ Peter Ebi (P), Dk 40’ Uğur Gök, Dk 49’ Nevzat Duran, Dk 64’ Uğur Gök, Dk 78’ Arif Uysal, Dk 83’ Peter Ebi ve Dk 87’ Arif Uysal’dan geldi.

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