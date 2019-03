Mağusa Türk Gücü yönetimi, Peace and Sport organizasyonundan elde edilen gelirin tamamını lösemi teşhisi konulan Demir’in tedavisinde kullanılmak üzere bağışlarken, MTG'nin spekülasyonlardan uzak tutulmasını istedi

Peace and Sport organizasyonundan elde edilen 30 bin TL’lik gelirin tamamını, Yenicami Ağdelen Kulübü (YAK) alt yapı futbolcusu lösemi teşhisi konulan Demir’in tedavisinde kullanılmak üzere bağışladı.

MTG Başkanı Koral Bozkurt, yönetim kurulu olarak, hiç tereddüt etmeden elde edilecek geliri minik Demir’in tedavisine bağışlama kararı aldıklarını hatırlatarak, “Futbolun içinde kalarak, futbol ve ülke insanına hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi. Bazı medya organlarına yansıyan ve MTG’nin “parayı aldı ne yaptı” şeklinde sorgulanmasına neden olan haberlere de tepki gösteren Bozkurt, “Organizasyondan elde edilecek gelirin tamamını bağışlayacağınızı açıkladık, maç sonrası Çarşamba günü ise gelirimizin tamamını Demir’in ailesinin hesabına yatırdık.

Bunu tekrardan açıklamadık. Bu işin şovunu yapacak bir camia değiliz maç sonrasında yönetim kurulu kararımızı basına açıklamıştık. Bunu Mısır’daki sağır sultan bile duydu. Üstelik bu konu üzerinde spekülasyon yapılacak, reklam yapılacak bir konu da değil ama, üzülerek bir kez daha bağışı yaptığımızı söylemek zorunda bırakılıyoruz” dedi. Bozkurt, açıklamasını şöyle noktaladı: Biz, ülke futbolunun mihenk taşı bir kulübün temsilceleriyiz.

Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Pile’deki organizasyonda da bu bilinçle ülkemize hizmet ettik. En başından itibaren, siyasetten uzak durduk. Futbolun, sporun birleştirici yanını öne çıkardık.

Sürecin tamamında kentimizi be camiamızı en iyi şekilde temsil eden ekibime ve takımınızın her ferdine teşekkür ederim. Bize görev düşen her platformda da ülkemizin, kentimizin temsiliyeti için gereğini yapacağız. Bunun dışındaki tüm spekülasyonlardan MTG’nin uzak tutulmasını istiyoruz.