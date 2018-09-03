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MTG'ye nazar değdi

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2018 - 2019 Futbol Sezonu öncesinde de önemli transferler gerçekleştiren Mağusa Türk Gücü'nde sezon öncesi oynanan hazırlık karşılaşmalarında takıma geri dönen Uğur Gök ve yeni transfer Şenol Şoför sakatlandı

MTG'ye nazar değdi
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2018 - 2019 Futbol Sezonu'nda şampiyonluğun iddialı ekiplerinden olan Mağusa Türk Gücü'ne adeta nazar değdi.

Geçtiğimiz sezon başında yaptığı transferlerle dikkat çeken Mağusa Türk Gücü'nde sezon içerisinde birçok futbolcu önemli sakatlıklar yaşamış, takım sezonu beklentilerin oldukça uzağında tamamlamıştı.

2018 - 2019 Futbol Sezonu öncesinde de önemli transferler gerçekleştiren Mağusa Türk Gücü'nde sezon öncesi oynanan hazırlık karşılaşmalarında önemli futbolcular yine sakatlanmaya başladılar.

Yeniden takıma dönen Uğur Gök, yeni transfer Şenol Şoför sakatlanan futbolcular olurken, Uğur'un, KTSYD Kupası maçında oynaması zora girdi. Dizindeki sakatlığının durumu netleşmeyen Şenol ise KTSYD Kupası maçında oynayamayacak.

Sakatlığı devam eden futbolcular arasında ise Adil Uçar, Halil Uçar ve Sami Ergazi'nin de olması, takımın yaşadığı şanssızlıkların boyutunu gösteriyor.

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