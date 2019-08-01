MTG'ye dev savunmacı

"Hedef 10" sloganıyla yeni sezon hazırlıklarına devam eden Mağusa Türk Gücü transferde durmak bilmiyor. Dün gece yarısı Dinopeter'i adaya getiren Mağusa Türk Gücü, savunmasını güçlendirmek için bir yabancı futbolcuyu daha adaya getirdi.

Mağusa Türk Gücü defans hattını güçlendirmek için menejer Tekin Birinci aracılığıyla Nijeryalı defans oyuncusu Abonima Izuegbu'yu adaya getirtti.

Antrenmanlarda denenecek olan 24 yaşındaki Abonima,1,89 boyunda ve kariyerinde İsrail'in önemli takımlarından Hapoel Tel Aviv de yer alıyor.