banner255
banner69
Hamitköy'e ilaç gibi galibiyet
Hamitköy'e ilaç gibi galibiyet
35 0
MTG yakın takipte
MTG yakın takipte
11 0
 
Fatih Ürek Lefkoşa’yı salladı
Fatih Ürek Lefkoşa’yı salladı
12 0
Doğan, Babacar’la pençeledi
Doğan, Babacar’la pençeledi
36 0
Enduro'nun finali Başkentte solukları kesti
Enduro'nun finali Başkentte solukları kesti
25 0
Volkswagen’in elektrikli küçük devi e-up
Volkswagen’in elektrikli küçük devi e-up
20 0
Küçükbaş hayvan hırsızlıkları yine başladı
Küçükbaş hayvan hırsızlıkları yine başladı
151 0
banner82

MTG yakın takipte

banner27

Mağusa Türk Gücü, Gençlik Gücü'nü deplasmanda Peter Ebi'nin 2 ve Ünal'ın ilk devrede gelen golleriyle 3-0 mağlup ederek lider Cihangir'i 1 puan geriden takip etmeye devam etmedi. Düşüşü devam eden Gençlik Gücü ise düşme hattının hemen üzerinde kalmaya devam etti

MTG yakın takipte

Stad:Lefkoşa Atatürk Stadı.

Hakemler:Utku Hamamcıoğlu,Hüseyin Özaşık,Olgun Canik,Evren Karademir.

Gençlik Gücü:Raif,Emir,Mehmet,Hacı(Hüseyin Paşa),Hüseyin Taşcı, Sezgin

(Bora), Arif,Aşkın(Muhammed),Uche,Prince,İdan.  

Mağusa Türk Gücü:Yusuf Yontar,Yasin,Yusuf Beyazi,Mehmet Erol(Sami),Adil,

Mehmet Gürlü,Ünal,Uğur(Justica), Dınopeter,Arif(Nevzat), Peter Ebi

Hakan Ahmet SAÇAR

K-Pet Süper Ligin on üçüncü hafta müsabakasında karşılaşan Gençlik Gücü ve Mağusa Türk Gücü takımları arasındaki maçı konuk ekip 0-3 kazandı.

Baştan sona Mağusa Türk Gücü'nün üstünlüğünde geçen karşılaşmada, konuk ekip ilk yarıda bulduğu üç golle, maçı da 0-3 kazanarak liderle olan bir  puanlık  farkı korudu. Gençlik Gücü ise aldığı mağlubiyetle, dokuz puanda kalarak  tehlikeli bölge içerisinde kalmaya devam etti.

23.dakikada soldan ceza alanı içerisine ortalanan topa, yakın mesafeden Peter Ebi'nin vurmuş olduğu kafa şutu kaleci Raif'ten döndü,  dönen topa kale alanı içerisinde tekrar vuran Peter Ebi takımını 0-1 öne geçirdi.

26.dakikada Mağusa Türk Gücü'nün kullanduğı korner atışında topun gelişine sert bir vuruş çıkaran Ünal'ın şutu, Gençlik Gücü defans oyuncusu Hacı'ya çarparak gol oldu.0-2.

45.dakikada gelişen konuk takım atağında ceza alanı içerisinde top ile buluşan Mehmet Erol'un çekmiş  olduğu sert şutu kale Raif elinden kaçırınca , topu önünde bulan Peter Ebi takımını 0-3  öne geçirdi.

72.dakikada ceza alanı içerisinde top ile bululan Dinopeter'in  çekmiş olduğu şut yan kale direğinden oyun alanına geri döndü.

90.dakikada gelişen Gençlik Gücü atağında Prince'nin ceza alanı içerisine girdikten sonra çekmiş olduğu şutu, kaleci Yusuf yatarak kornere tokatlarken maç 0-3 sona erdi. 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.