MTG yakın takipte

Mağusa Türk Gücü, Gençlik Gücü'nü deplasmanda Peter Ebi'nin 2 ve Ünal'ın ilk devrede gelen golleriyle 3-0 mağlup ederek lider Cihangir'i 1 puan geriden takip etmeye devam etmedi. Düşüşü devam eden Gençlik Gücü ise düşme hattının hemen üzerinde kalmaya devam etti

Stad:Lefkoşa Atatürk Stadı. Hakemler:Utku Hamamcıoğlu,Hüseyin Özaşık,Olgun Canik,Evren Karademir. Gençlik Gücü:Raif,Emir,Mehmet,Hacı(Hüseyin Paşa),Hüseyin Taşcı, Sezgin (Bora), Arif,Aşkın(Muhammed),Uche,Prince,İdan. Mağusa Türk Gücü:Yusuf Yontar,Yasin,Yusuf Beyazi,Mehmet Erol(Sami),Adil, Mehmet Gürlü,Ünal,Uğur(Justica), Dınopeter,Arif(Nevzat), Peter Ebi Hakan Ahmet SAÇAR K-Pet Süper Ligin on üçüncü hafta müsabakasında karşılaşan Gençlik Gücü ve Mağusa Türk Gücü takımları arasındaki maçı konuk ekip 0-3 kazandı. Baştan sona Mağusa Türk Gücü'nün üstünlüğünde geçen karşılaşmada, konuk ekip ilk yarıda bulduğu üç golle, maçı da 0-3 kazanarak liderle olan bir puanlık farkı korudu. Gençlik Gücü ise aldığı mağlubiyetle, dokuz puanda kalarak tehlikeli bölge içerisinde kalmaya devam etti. 23.dakikada soldan ceza alanı içerisine ortalanan topa, yakın mesafeden Peter Ebi'nin vurmuş olduğu kafa şutu kaleci Raif'ten döndü, dönen topa kale alanı içerisinde tekrar vuran Peter Ebi takımını 0-1 öne geçirdi. 26.dakikada Mağusa Türk Gücü'nün kullanduğı korner atışında topun gelişine sert bir vuruş çıkaran Ünal'ın şutu, Gençlik Gücü defans oyuncusu Hacı'ya çarparak gol oldu.0-2. 45.dakikada gelişen konuk takım atağında ceza alanı içerisinde top ile buluşan Mehmet Erol'un çekmiş olduğu sert şutu kale Raif elinden kaçırınca , topu önünde bulan Peter Ebi takımını 0-3 öne geçirdi. 72.dakikada ceza alanı içerisinde top ile bululan Dinopeter'in çekmiş olduğu şut yan kale direğinden oyun alanına geri döndü. 90.dakikada gelişen Gençlik Gücü atağında Prince'nin ceza alanı içerisine girdikten sonra çekmiş olduğu şutu, kaleci Yusuf yatarak kornere tokatlarken maç 0-3 sona erdi.