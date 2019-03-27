MTG, yağmur gibi gol yağdırdı

Mağusa Türk Gücü ilk maçta farklı mağlup ettiği Ozanköy'ü bu kez 10 golle geçerken, kolaylıkla yarı finale yükseldi. Yağmur altında oynanan maça Sadık damga vurdu

Yer: Mağusa Canbulat Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Halil Erdem Canaloğlu,Ferhat Tuna

MTG: Yusuf Yontar,Yasin Kurt (Dk. 46 Şenol Şoför),Orhan Kalaycı (Dk. 41 Mehmet Gürlü),Yusuf Beyazi,Adil Uçar,Halil Turan,Sadık Balarabe, Mehmet Erol,Erdoğ Barkınay, Arif Uysal, Dinopeter(Dk. 24 Nevzat Duran)

Ozanköy: Feyyaz Gül, Hasan Yanaroğlu (Dk. 75 Hasan Taşer Karabina),Cemil Şenkaraman, Bekir Yıldız,Çağakan Kılıç,Özcan Saygı, Aytun Aygın, Muhammed Uçar (Dk.70 Berk Özdemirtaş),Uğur Tok (Dk. 37 Ahmet Biçen),Lawrence ,Özcan Dağ

Goller: Dk. 14,16, 18 ve 72 Sadık Balarabe, Dk.18 Dinopoter, Dk.33 Arif, Dk. 36,54,70 Halil Turan, Dk. 64 Nevzat Duran

K-PET Süper Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Mağusa Türk Gücü, kupada şaşaalı bir sonuçla yarı finale yükselerek gövde gösterisi yaptı.

Kıbrıs Kupası çeyrek final 2. maçında Mağusa Türk Gücü, K-PET Birinci Lig ekibi Ozanköy’ü 10-0 gibi farklı bir skor ile mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Maçın başından itibaren rakip kaleyi abluka altına alan Mağusa Türk Gücü, oldukça rahat bir maç çıkartarak zorlanmadan yarı finale yükseldi. MTG'ye 10-0'lık farklı galibiyeti getiren gollere Sadık Balarabe(4), Dinopeter, Arif , Halil Turan (3) ve Nevzat imza attı.

Özellikle ikinci devresi yoğun yağmur altında oynanan maçı, 4 golle tamamlayan Sadık Balarabe, 4dakikada 3 gol atarak dikkat çekerken, maçın bitimine 15 dakika kala sakatlanıp, oyun alanı dışına alındı. Mağusa Türk Gücü, 3 oyuncu değişikliği hakkını kullandığı için Sadık'ın yerine oyuncu girmezken, sarı yeşilliler maçı 10 kişi tamamladılar. İlk 11 oyuncularından 5'ini oynatmayan Ozanköy farklı mağlubiyete razı oldu.