MTG: Teşekkür beklerken, ceza aldık

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'nun, Doğan Türk Birliği - Mağusa Türk Gücü maçından sonra yaşanan olaylara verilen cezalara Mağusa Türk Gücü tepki gösterdi. Fizyoterapisiti Oğuzhan Karabulut'a 10 maç, futbolcu Ufuk Şimşek'e 8 maç, Mehmet Gürlü'ye, 3 maç ceza verilmesine tepki koyan MTG, sahasının kapatılmasına ve futbolcularına, DTB futbolcularından daha fazla cezası verilmesi ile ilgili olarak, Mağusa Türk Gücü basın sözcüsü Mehmet Kaan Özyürek şu açıklamaları yaptı:

"30.11.2018 tarihinde Doğan Türk Birliği ile oynadığımız futbol müsabakası sonunda hiç arzu etmediğimiz ve şiddetle kınadığımız olaylar yaşanmıştı. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu 06.12.2018 tarihinde maç ile ilgili ceza kararlarını açıklamıştır. Bu kararlar sonucunda, dürüstlük, eşit rekabet ve fair play ilkelerinden taviz vermeyen Mağusa Türk Gücü camiası olarak bize bazı hususlarda açıklama zarureti doğmuştur.

Bugüne kadar hiçbir husumetimiz olmamış kardeş kulüp Doğan Türk Birliği ile oynanan karşılaşma gayet centilmence geçmiş ve maç içerisindeki ufak tefek sertlikler dışında hiçbir olay yaşanmamıştır. Maç sonlandıktan sonra futbolcumuzu darp ederek olayları başlatan futbolcu bellidir. Olayları başlatan oyuncu ile olaylara sonradan müdahil olmak zorunda kalan futbolcular ceza oranı olarak, bize göre adalet terazisinde yargılanmamışlardır. MTG futbolcuları ve teknik ekibi olayları başlatan taraf olmamasına rağmen toplamda daha fazla ceza almıştır.

Bizi şaşırtan bir diğer husus ise 1 maç saha kapatma cezası almış olmamızdır. Bizim sorumluluğumuzda olmayan bir sahada, saha olaylarından nasıl sorumlu tutulduk ? bunun mantıklı bir açıklamasını beklemekteyiz. Sahaya giren tek bir MTG taraftarı yokken, sahaya yabancı madde atan, küfür eden bir tek MTG taraftarı yokken nasıl oluyor da bizim taraftarlarımız cezalandırılıp sahamız kapatılıyor?

Maç sonrası yaşanan olayları ayırmak amaçlı sahaya giren MTG yöneticileri vardır ve yöneticilerimiz bu müdahaleyi yapmasa olaylar çok daha vahim boyutlara taşınabilirdi. Olayları ayıran ve sakinleştiren yöneticilerimiz dışında sahaya giren kimse yokken, saha kapama cezasının gerekçesi nedir? Biz sorumluluk gereği bilinçli olarak olayları yatıştırmaya çalışan yöneticilerimizden dolayı teşekkür beklerken, en güzel teşekkürü disiplin kurulu sahamızı kapatarak vermiştir…

Maç sonu olayları ayırmak amaçlı sahaya giren ve bizim yönetici arkadaşlarımızla birlikte sağduyulu davranıp olayları yatıştıran Doğan Türk Birliği yöneticilerine ve başkanına da teşekkürlerimizi sunarız. Bize göre iki camia da bu olaylardan saha kapama cezası almayı hak etmemiştir.

Mağusa Türk Gücü camiası olarak; her ne ceza verilirse verilsin, doğru bildiğimiz centilmenlik ruhundan taviz vermeden, maçlar nerede oynanırsa oynansın, taraftar, futbolcu, teknik ekip, yönetim kurulu ve başkan tek yumruk olup o statları doldurup, takımımıza desteği sürdürüp, hedefimize mutlaka ulaşacağız. Bize her yer Mağusa!"