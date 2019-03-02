MTG takipte

Mağusa Türk Gücü, ligin güçlü ekiplerinden Gönyeli’yi ikinci devrede attığı gollerle mağlup ederek lider Yenicami’yi yakın takibini sürdürdü. Gönyeli ise kırılma anlarında yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyince mağlubiyete razı oldu

Stad: Canbulat Stadı

Hakemler: Ali Özer, Mustafa Torun, Emre Çevikdal

MTG: Yusuf, Orhan, Halil Uçar, Odibe (Yusuf), Yasin, Mehmet Erol, Adil, Dinopeter, Halil Turan (Mehmet Gürlü), Uğur, Peter (Sadık)

Gönyeli: Kemal, Talat, Süleyman, Kehinde, Christian, İbrahim, (Mehmet), Raif, John Okoli, Fikret (Serkan), Menteş, Kemal(Sabri)

Goller: Dk.47 Odibe, Dk.74 Sadık, Dk.90 Mehmet Gürlü (MTG)

Mağusa Türk Gücü dün K-Pet Süper Lig’in 20. hafta maçında Canbulat Stadında Gönyeli'yi konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlik ile tamamlarken ikinci devrede Odibe, Sadık, Mehmet'in golleri ile ev sahibi ekip karşılaşmadan 3-0 galibiyet ile ayrılmayı başardı.

Mağusa Türk Gücü, Gönyeli’yi ikinci yarıda bulduğu gollerle mağlup ederken, son haftaların sürpriz golcüsü Obide maçta 47’de açılış golünü attı. Gönyeli’yi farklı mağlup ederek rövanşı alan ev sahibi ekibe Ultracrows büyük destek verdi. Mağusa Türk Gücü’nün diğer gollerini 74’te Sadık ve 90’da Mehmet Gürlü kaydetti. Gönyeli ise ilk devre direndiği rakibine ikinci devrede teslim oldu.

Bu galibiyetin n ardından Mağusa Türk Gücü puanını 47 yaparken, Yenicami’nin 1 puan gerisinde kalmaya devam etti. Gönyeli ise 32 puanda, maç fazlasıyla 5. sırada kaldı.