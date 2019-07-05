MTG takım ruhuyla ödülleri topladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başarı Ödülleri Gecesine geçtiğimiz yılın "çifte" şampiyonu Mağusa Türk Gücü damga vururken, geceye yoğun bir katılım gösteren MTGliler, takım ruhunu ödül gecesine de yansıttılar

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından geleneksel olarak düzenlenen "Başarı Ödülleri Gecesi" başkent Lefkoşa'da yapıldı.

Geceye, geçtiğimiz yılın "çifte" şampiyonu Mağusa Türk Gücü damga vurdu. Kulüp Başkanı Koral Bozkurt, Teknik Direktör Ali Oraloğlu takım kaptanları ve bazı futbolcular geceye yoğun bir katılım gösterirken, "takım ruhu" ödül gecesine de yansımış oldu.

Başarı ödülünü MTG'nin "efsane başkanları" arasında yer alan 3'üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu verirken, çifte şampiyonluğu simgeleyen kupa başkan, teknik adam takım kaptanının elinde yeniden yükseldi.

38 yıl önce yine başarıyı yakalayan MTG, 2018- 19 sezonunda, tarihinde ikinci kez hem ligde hem de federasyon kupasında şampiyon olmayı başardı.

Gecenin ardından kısa bir açıklama yapan MTG Başkanı Koral Bozkurt, KKTC'de sportif başarının karşılığının maddi olmadığını belirterek, "MTG'ye hak ettiği başarıyı sağlamak benim, teknik ekip ve futbolcu kadrosunun en büyük kazanımı. Taraftarımızın her zaman gurur duyacağı bir MTG için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.