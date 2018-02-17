MTG ohh, GG off dedi

Mağusa Türk Gücü, Gençlik Gücü’nü farklı mağlup ederek derin bir nefes aldı. İki şutu üst kale direğinden dönen Gençlik Gücü, üç hafta üst üste üçüncü kez mağlup olarak sıkıntılı bölgede kaldı

STAT: Canbulat.

HAKEMLER: Turgay Misk, Emine Yarkın, Hüseyin Özaşık.

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ: Türkkan Delideniz (Uygar Üngör), Sami Ergazi, Yasin Kurt, Yusuf Beyazi, Kaan Güder, Adil Yalçın Uçar (Nevzat Duran), Mehmet Güriş, Arif Uysal, Dinopetes Yude Aiadolon, Emre Özsin, Rasheal Omakefe Adeyanon (Hakan Uluçay).

GENÇLİK GÜCÜ: Ferhat Oğlak, Hakan Karacaoğlu, Ali Akbulut, Agit Altan, Ahmet Can Tokmak, Yusuf Palaz, Gökhan Özer (Hüseyin Taşçı), Debola Daniel Ogun Seye (Sezgin Dağ), Maiaya Bara Mamadou Lamine, Ndue Mujeci (Orhan Çokbekler).

GOLLER: Dk:4 Emre Özsin, dk:32 ve dk:59 Arif Uysal, dk:58 Rasheal Omakefe Adeyanon (MTG).

Haftaya 20’er puan ile giren ve isimlerinde “Gücü” kelimesi olan iki takımın mücadelesini ev sahibi Mağusa Türk Gücü 4-0’lık skorla kazandı. Konuk takımın birçok vuruşu kale direğinden döndü.

4’üncü dakikada, gelişen Mağusa Türk Gücü atağında Sami Ergazi’nin soldan ceza sahasına gönderdiği topu Emre Özsin kafa vuruşuyla ağlara gönderdi, Mağusa Türk Gücü:1 – Gençlik Gücü:0.

14’üncü dakikada, Mağusa Türk Gücü’nden Mehmet Güriş’in sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Ferhat Oğlak gole izin vermedi.

16’ıncı dakikada, Mağusa Türk Gücü ceza sahası içerisinde rakibine rağmen vuruşunu yapan Maiaya Bara Mamadou Lamine’nin şutunda top üsten dışarı çıktı.

18’inci dakikada, Arif Uysal ile başlayan Mağusa Türk Gücü atağında Yasin Kurt’un sağdan ortaladığı topa Emre Özsin vurdu top az farkla dışarı gitti.

27’inci dakikada, Emre Özsin’in gole giden vuruşunda Gençlik Gücü kalecisi Ferhat Oğlak topu tokatlayarak kornere çeldi.

30’uncu dakikada, Gençlik Gücü’nün sağdan kazandığı köşe atışını Ahmet Can Tokmak kullandı. Maiaya Bara Mamadou Lamine’nin vuruşunda savunmaya çarpan top üst kale direğinden döndü, dönen topta Gençlik Gücü futbolcularının penaltı itirazları sonuçsuz kaldı.

32’nci dakikada, sağdan ani gelişen Mağusa Türk Gücü atağında Rasheal Omakefe Adeyanon’un çizgiden kestiği topu Arif Uysal ağlara gönderdi, Mağusa Türk Gücü:2 – Gençlik Gücü:0.

45’inci dakikada, Mağusa Türk Gücü’nden Dinopetes Yude Aiadolon’un sert şutunda kaleci Ferhat Oğlak gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi Mağusa Türk Gücü’nün 2-0’lık galibiyeti ile kapandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf konuk takım Gençlik Gücü oldu.

57’nci dakikada, Gençlik Gücü’nün sağdan kazandığı köşe atışını Ahmet Can Tokmak kullandı, dönen topa Debola Daniel Ogun Seye vurdu top bir kaz daha üst kale direğinden oyun alanına geri döndü.

58’inci dakikada, ani gelişen Mağusa Türk Gücü atağına atılan ara pasında topla buluşan Rasheal Omakefe Adeyanon kaleci ile karşı karşıya kaldı ve kaleci Ferhat Oğlak’ın yanından topu ağlara gönderdi, , Mağusa Türk Gücü:3 – Gençlik Gücü:0.

59’uncu dakikada, bu kez ara pasına koşan Arif Uysal kaleci ile karşı karşıya kaldı ve yerden bir vuruşla topu ağlara yolladı, , Mağusa Türk Gücü:4 – Gençlik Gücü:0.

70’inci dakikada, gelişen Gençlik Gücü atağında Ndue Mujeci’nin pasında topla buluşan Debola Daniel Ogun Seye’nin vurduğu topu kaleci Uygar Üngör son anda önledi.

73’üncü dakikada, Gençlik Gücü’nden Orhan Çokbekler’in ceza sahası dışından sert vuruşunda top kaleci Uygar Üngör’de kaldı.

Geriye kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşmayı 4-0 kazanan Mağusa Türk Gücü, ikinci devredeki ilk galibiyetini alarak, puanlarını 23’e yükselten taraf oldu. Gençlik Gücü ise 20 puanda alt sıralarda kalmaya devam etti