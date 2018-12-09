MTG'nin, Peter'i var

Mağusa Türk Gücü, cezası nedeniyle İskele'de oynadığı maçta Baf Ülkü Yurdu'nu, son haftaların formda golcüsü Peter'in golüyle mağlup ederek liderliğini sürdürdü

Stad: Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Turgay Misk, İsmail Egeli, Cem Öksüzoğulları, Utku Hamamcıoğlu

Mağusa Türk Gücü: Yusuf Yontar, Yasin Kurt, Halil Uçar, Orhan Kalaycı, Yusuy Beyazi, Mehmet Erol, Dinopeter, Adil Uçar (Dk.70 Uğur), Arif Uysal (Dk.85 Erdoğ Barkınay), Halil Turan, Peter Ebi (Dk.90+5 Emre)

Baf Ülkü Yurdu: Erdoğan Nay, Joseph, Lawal, Hasan Sedatgil (Dk.51 Azat), Ahmet Hatay, Tahin Denizsever, Fikri Arslan, Mehmet Göktaş, Erdinç Börekçi (Dk.82 Hürcan), Solomonson (Dk.69 Berk), İbrahim Hatay

Goller: Dk.10 Peter Ebi

K-PET Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü, cezası nedeniyle İskele'de oynadığı maçta Baf Ülkü Yurdu'nu, son haftaların formda golcüsü Peter'in golüyle mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Son haftalarda büyük düşüş yaşayan Baf Ülkü Yurdu ise zor maçı kaybederek, orta sıralarda kaldı.

Maçın ilk devresinde daha etkili olan Mağusa Türk Gücü,10. dakikada Arif’in ara pasında Peter Ebi ceza sahasında top ile buluştu ve gelişine vurup topu ağlara gönderdi.1-0 Geriye

Kalan bölümde de daha etkili olan Mağusa Türk Gücü, devreyi önde tamamladı.

İkinci devrede de taraftarının da desteğiyle etkili olan lider, farkı artıracak golü bulmazken, kaleci Erdoğan’ı geçemedi. Mağusa Türk Gücü, ilk devredeki golle maçı 1-0 kazanıp, Yenicami’nin 2 puan önünde, liderliğini sürdürdü.