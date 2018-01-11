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MTG, Mehmetçik’i 5 dakikada bitirdi

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MTG, Mehmetçik’i 5 dakikada bitirdi

Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü, Teknik Direktör Ali Oraloğlu nezaretinde devre arası hazırlıklarını sürdürüyor.

Mağusa Türk Gücü ligin 2. yarısına daha güçlü girmek adına devre arası hazırlık dönemini en iyi şekilde geçirmek adına Karpaz kampında çalışmalar yapıyor. Sarı yeşilliler, bugün sona erecek olan kamp öncesinde dün Mehmetçik ile oynadığı hazırlık maçını 3-0 kazandı.

Mağusa Türk Gücü’nün ilk 5 dakika içerisinde gelen gollerini penaltıdan Halil Turan, Arif ve Zokou attı. Özellikle ikinci devrede çok iyi oynayan Mehmetçik’in, Süleyman Bayır ile bulduğu gol iptal edilirken, Mehmetçik, Anıl ile bir de penaltı vuruşundan yararlanamadı.

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