MTG kendini sıkmadı

Mağusa Türk Gücü, sonuncu Girne Halk Evi'ni, Peter 2, Uğur ve Yasin'in golleriyle zorlanmadan 4-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Her geçen hafta umudunu azaltan Girne Halk Evi ise güçlü rakibi karşısında varlık gösteremedi

Stad: Mağusa Canbulat Hakemler: Ali Özer, İsmail Egeli, Engin Akkagün (4.hakem: Mustafa Öztugay) Mağusa Türk Gücü: Yusuf Yontar, Orhan, Erdoğ, Yusuf Beyazi, Yasin Kurt, Mehmet Erol, Adil(Dk.68-Mehmet Gürlü), Sadık Balarabe(Dk. 84-Nevzat), Arif Uysal(Dk. 62-Halil Turan), Uğur Gök, Thankgod Peter Girne Halk Evi: Okyanus, Salahi, Serim(Dk. 58-Yankı), Yaşar, Serhan(Dk.58-Mustafa Yaşınses), Oladele, James(Dk. 81-Erdi), Mahmut, Talip, Selim Saygı, Ertaç GOLLER: Dk. 32 ve 86 Peter, Dk. 49 Uğur, Dk. 52 Yasin (MTG) K-Pet Süper Ligin 24. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Mağusa Türk Gücü ligin son sırasında bulunan rakibi Girne Halk Evi’ni 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek puanını 59’a çıkarırken, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Baştan sonra Mağusa Türk Gücü üstünlüğünde geçen karşılaşmada ev sahibine galibiyeti getiren golleri 32 ve 86. dakikalarda Peter, 49. dakikada Uğur ve 52. dakikada Yasin kaydetti. Girne Halk Evi ise aldığı bu mağlubiyetle 11 puanda, ligin son basamağında kalırken, ligde kalma şansını oldukça azalttı.