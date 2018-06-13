MTG kalesinde Şimşek çaktı

Mağusa Türk Gücü, Küçük Kaymaklı’dan kaleci Ufuk Şimşek’i de bonservisli olarak kadrosuna katarak, Yusuf Yontar’ın ardından ikinci kaleci transferini de gerçekleştirdi

Orhan Kalaycı ve Yusuf Yontar transferlerinden sonra Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü transferde bombaları patlatmaya devam ediyor.

Defans bölgesine Maraş’tan Orhan Kalaycı, kaleci mevkisine ise Yenicami’den Yusuf Yontar’ın ardından, geçtiğimiz sezonu Türkiye Bölgesel Amatör Ligi (BAL)’da Alibeyköyspor’da geçiren Küçük Kaymaklı’nın lisanslı futbolcusu genç kaleci Ufuk Şimşek’i de bonservisli olarak kadrosuna katarak, transferde adeta şaha kalktı.

Genç kaleci Ufuk Şimşek, MTG’ye transferinden sonra yaptığı açıklamada, geçen sezon BAL ekiplerinden İstanbul Alibeyköyspor’da oynadığını ve şampiyon olarak Spor Toto 3. Lig’e yükseldiklerini belirtirken, Mağusa Türk Gücü’nden teklif geldiğinde Türkiye defterini tamamen kapattığını ve böyle büyük bir camiaya geldiği için çok mutlu olduğunu belirtti. Şampiyon olmak için elinden gelen en iyi performansı sergileyeceğini belirten Ufuk Şimşek, bu formayı kendisine laik gördüğü için Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü başkanı Koral Bozkurt’a çok teşekkür ettiğini belirtti.