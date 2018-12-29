MTG Hisar’da çok farklı

Mağusa Türk Gücü, Canbulat Stadı’nın yenilenen zemininde oynadığı Küçük Kaymaklı maçını 5 farklı kazanarak devreyi lider bitirdi

Yer: Mağusa Canbulat Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Ali Karahasan, Ahmet Özkurtuluş

MTG: Yusuf Yontar, Yasin Kurt, Yusuf Beyazi, Orhan Kalaycı (Adil Uçar), Michael Obide, Mehmet Erol, Dinopeter, Arif Uysal, Peter, Halil Turan (Emre Özsin), Uğur Gök (Mehmet Gürlü)

Küçük Kaymaklı: Raif, Bahadır Göçben, Sercan Çoban, Ousmane Keita, John Bello (Eran Kabidan), Osman Şanverdi (Muhammet Nazik), Asare, Ramadan, Rifat, Sena, Mehmet Koyuncu (Mustafa Ulubay)

Goller: 17. Dk.(P), 45+1, ve 60. Dk Yasin, 63. Dk Uğur, 73. Dk ve 86. Dk Peter (MTG), 3. Dk Sena (K. Kaymaklı)

K-PET Süper Lig’de Mağusa Türk Gücü ile Yenicami arasında ilk devre boyunca süren liderlik yarışında önde çıkan Mağusa Türk Gücü oldu. Sarı yeşilliler, Canbulat Stadı’nın yenilenen zemininde oynadıkları Küçük Kaymaklı maçını 6-1 gibi farklı kazanarak 35 puanla, Yenicami’nin 2 puan önünde devreyi lider bitirdiler.

Maça Küçük Kaymaklı golle başlarken, Sena takımını 1-0 öne geçirdi. 16. Dakikada Arif’e yapıaln harekette kazanılan penaltı vuruşunu Yasin gole çevirdi. 1-1 Yasin, 45+1’de Halil turan’ın ortasını da kafayla ağlara göndererek, devrenin skorunu belirledi. 2-1

Mağusa Türk Gücü ikinci devrede rakibin sahadan silerken, Uğur’un şutunda defansın eline çarpmasıyla kazanılan penaltı vuruşunu yine Yasin gole çevirdi. 3-1 Dakika 65’te, Yasin’in ortasını Uğur gole çevirdi. 4-1 74’te ise yine Yasin’in asistinde bu kez Peter golü attı. 5-1 maçta son sözü söyleyen ise Peter oldu. 6-1