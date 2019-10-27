MTG, Gönyeli’yi gole boğdu

Mağusa Türk Gücü, geriye düştüğü maçta Gönyeli’yi yağmur altında adeta gole boğarken, çıkışını sürdürdü. Evinde kazanamayan Gönyeli, Tepede 4. maçını da kaybetti

YER: Gönyeli Stadı

HAKEMLER: Mehmet Sezener Hüseyin Özaşık, Abdullah Genç

GÖNYELİ: Kemal, Abdo(Süleyman dk.84) Christian, Eray E.Sonay, İbrahim(Kahraman dk. 65), Tufan, Sabri(M.Barkınay dk. 73), Raif, Esoza, Felix

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ: Yusuf, Yasin Y. Beyazi, Adil, Arif(Uğur), Ünal(nevzat dk. 81), M.Erol, M.Gürlü(Justice dk. 81), Dinopeter, Zokou, Peter

GOLLER: Dk. 36 Felix(Gönyeli) Dk.45 Zokou, dk.63 ve 75 Dinopeter, dk. 65 ve 83 Peter, dk.80 Ünal, dk.86 Justice

K-PET Süper Ligde farklı hedeflerdeki 2 takımın maçından galip ayrılan Mağusa Türk Gücü, üst sıralara tırmanışını sürdürdü.

Takım olarak iyi oynayan Mağusa Türk Gücü’nde, Mehmet Gürlü sahanın en iyisi olarak dikkat çekti.

5. dakikadaki Mağusa Türk Gücü atağında Zokou’nun şutunda kop üst direkten oyun alanına döndü. Defans uzaklaştırdı.

10. dakikada gelişen Gönyeli atağında Christian’ın sert şutunda kaleci Yusuf topu yumruklayarak uzaklaştırabildi.

38. dakikada Gönyeli öne geçti. İlk kez gelişen organize atakta sğ taraftan yapılan ortada Sabri ceza alanının sol tarafında topla buluştu. Kale önüne ortasında defans ve kaleci seyirci kalınca Felix kafa ile topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

45. dakikada ise skora denge geldi. Mağusa Türk Gücü adına Arif’in kullandığı serbest vuruşta Dinopeter’in kafa ile indirdiği topu S.Zokou boş kaleye yollamakta zorlanmadı ve skoru 1-1 yaptı.

47. Dakikada Dinopeter ceza alanına girerken vurdu kaleci Kemal direk dibinden topu kornere attı.

63. dakikada Mağusa Türk Gücü öne geçti. Yasin sağdan iyi bir orta yaptı bu topa Kemal hatalı çıkış yapınca Dinopeter kafa ile topu filelere göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.

65. dakikada fark 2’ye çıktı. Dinopeter’in rakip ceza alanı içine gönderdiği topu Gönyeli defansı uzaklaştıramadı. Topu iyi takip eden Peter takımı adına skoru 3-1 yaptı.

75. dakikadaki Mağusa Türk Gücü atağında Dinopeter yerden düzgün bir vuruşla takımını deplasmanda4-1 öne geçiren golü attı.

80. dakikada Dinopeter bir kez daha sert vurdu, top kaleciden seken topu Ünal ağlara göndererek skoru 5-1 yaptı.

83. dakikadaki Mağusa Türk Gücü atağında Uğur sol taraftan yerden sert bir top gönderdi. Defans yine topu uzaklaştıramadı, araya giren Peter takımını 6-1 öne geçirdi.

85. dakikadaki atakta bu kez M.Erol soldan iyi bir orta yaptı. topu iyi takip eden Justice takımı adına maçın da skorunu belirleyen golü attı. Gönyeli 1 Mağusa Türk Gücü 7