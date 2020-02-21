banner255
banner69
İlahlar “Oyna GG” dedi
İlahlar “Oyna GG” dedi
22 0
41 0
 
Anketler doğru söylemez
Anketler doğru söylemez
70 0
Hamitköylüler kenetlendi
Hamitköylüler kenetlendi
169 0
33 0
Zaman kazanmak için canınızı mı kaybetmek istiyorsunuz?
Zaman kazanmak için canınızı mı kaybetmek istiyorsunuz?
69 0
Tribünler sığmadı
Tribünler sığmadı
654 0
banner374

MTG genç eldivenleri Yusuf’a emanet

banner27

MTG genç eldivenleri Yusuf’a emanet

Yenicami alt yapısından yetiştikten sonra A Takımda şampiyonluklar yaşayan kaleci Yusuf Yontar, daha sonra transfer olduğu Mağusa Türk Gücü’nde de şampiyonluklarına yenilerini eklerken, Mağusa Türk Gücü’nde yeni sorumluluklar da üstlenmeye başladı.

Mağusa Türk Gücü yönetimi, şu anda K-PET Süper Ligin en az gol yiyen ikinci kalecisi konumunda bulunan Yusuf Yontar’ın tecrübelerinden yararlanmak için başarılı kaleciyi, Mağusa Türk Gücü Akademi’de görevlendirdi. Yusuf, Mağusa Türk Gücü U15 Takımı kalecilerini eğitmeye başladı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.