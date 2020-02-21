MTG genç eldivenleri Yusuf’a emanet

Yenicami alt yapısından yetiştikten sonra A Takımda şampiyonluklar yaşayan kaleci Yusuf Yontar, daha sonra transfer olduğu Mağusa Türk Gücü’nde de şampiyonluklarına yenilerini eklerken, Mağusa Türk Gücü’nde yeni sorumluluklar da üstlenmeye başladı.

Mağusa Türk Gücü yönetimi, şu anda K-PET Süper Ligin en az gol yiyen ikinci kalecisi konumunda bulunan Yusuf Yontar’ın tecrübelerinden yararlanmak için başarılı kaleciyi, Mağusa Türk Gücü Akademi’de görevlendirdi. Yusuf, Mağusa Türk Gücü U15 Takımı kalecilerini eğitmeye başladı.